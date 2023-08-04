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“بوجناح”: العمل الذي يقوم به باتيلي لم يقم به أي مبعوث أممي سابق في تاريخ ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

قال نائب رئيس الحكومة منتهية الولاية “رمضان بوجناح” إن باثيلي سيُشكل لجنته من القضاة ومن الممكن دمج الحكومتين للوصول إلى الانتخابات، مبينًا أن العمل الذي يقوم به باثيلي لم يقم به أي مبعوث أممي سابق في تاريخ ليبيا فهو يضع يده على الجرح ويعلم خفايا الأمور وما وراء الكواليس.

وأشار إلى أن النواب والدولة هما السبب الرئيسي وراء فشل إجراء الانتخابات في ليبيا ويسعيان لتحقيق مصالح شخصية لمصلحة ليبيا، مبينًا أن الحكومة المنتهية تستطيع إيصال الليبيين إلى صناديق الاقتراع في غضون ستة أشهر حال تم التوصل لحل ليبي داخلي مشترك.
وبين أن  الانقسام في المؤسسة الأمنية يؤثر بشكل مباشر على الساحة السياسية، فكل الأمور ستظل صعبة في ليبيا إلى أن تتوحد المؤسسة العسكرية، منوهاً  ان جميع الليبيين يعرفون أن الهدف الرئيسي من لجنة 6+6 هو إطالة أمد مجلسي النواب والدولة.
وأكد  أن  الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي مزقت ليبيا هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها المواطن من يشاء بحرية، وهو لا يستلزم لجنة 6+6 أو لجنة 5+5 بل يحتاج الأمر إلى لقاء ليبي- ليبي يجمع شمل النواب والدولة للوصول إلى حل بدلا من التغريد منفردين.
الوسوم

#الحكومة منتهية الولاية #المؤسسة العسكرية الانتخابات الساحة السياسية لجنة “5+5” لجنة 6+6 ليبيا

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الوطن الليبية

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