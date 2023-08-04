“بوجناح”: العمل الذي يقوم به باتيلي لم يقم به أي مبعوث أممي سابق في تاريخ ليبيا

قال نائب رئيس الحكومة منتهية الولاية “رمضان بوجناح” إن باثيلي سيُشكل لجنته من القضاة ومن الممكن دمج الحكومتين للوصول إلى الانتخابات، مبينًا أن العمل الذي يقوم به باثيلي لم يقم به أي مبعوث أممي سابق في تاريخ ليبيا فهو يضع يده على الجرح ويعلم خفايا الأمور وما وراء الكواليس.

وأشار إلى أن النواب والدولة هما السبب الرئيسي وراء فشل إجراء الانتخابات في ليبيا ويسعيان لتحقيق مصالح شخصية لمصلحة ليبيا، مبينًا أن الحكومة المنتهية تستطيع إيصال الليبيين إلى صناديق الاقتراع في غضون ستة أشهر حال تم التوصل لحل ليبي داخلي مشترك.

وبين أن الانقسام في المؤسسة الأمنية يؤثر بشكل مباشر على الساحة السياسية، فكل الأمور ستظل صعبة في ليبيا إلى أن تتوحد المؤسسة العسكرية، منوهاً ان جميع الليبيين يعرفون أن الهدف الرئيسي من لجنة 6+6 هو إطالة أمد مجلسي النواب والدولة.