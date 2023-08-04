إنتشال السفينة العسكرية “زلطن” بعد 20 عاما من غرقها

أعلنت شعبة الإعلام والتوثيق بإدارة التوجيه المعنوي،انتشال السفينة “زلطن” الغارقة في حوض قاعدة الخمس البحرية ،بعد أعمال استمرت نحو شهرين.

وأفادت الشعبة، أن آمر مركز الأبحاث تحت المائية ذكر أن السفينة كانت غارقة لأكثر من عقدين من الزمن، وبفضل العزيمة والإصرار تم انتشالها في مدة زمنية استمرت قرابة شهرين متتاليين، بالرغم من قلة الإمكانيات ونقص في المعدات الأزمة.

وتمت العملية وفق الإجراءات الفنية اللازمة والمتبعة في مثل هذه الأعمال التي من شأنها ضمان نجاح المهمة وسلامة القائمين بهذا العمل وإنجازه بالشكل الصحيح والمطلوب ، كما أنه تم وفق خطة محددة ومدروسة وتناسق في الأعمال وتناغم كافة الجهود .

كما انتشلت الفرق الفنية الغواصة “حُنين” التي كانت في محيط السفينة نفسه، بعدما ظللت غارقة تحت الماء منذ العام 2014 جراء عطب في الأنابيب المتصلة بها، واستغرقت أعمال انتشالها 25 يوما متواصلا.