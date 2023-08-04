الأخضر الليبي يعلن عن مدافعه الجديد

أعلن نادي الأخضر، اليوم الجمعة، بشكل رسمي تعاقده مع المحترف التونسي المدافع الصادق توج، قادما من الملعب التونسي .

وكتب الأخضر، عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، “من تونس نتعاقد مع المدافع الصادق توج قادماً من الملعب التونسي ، أهلا بك معنا الصادق ”.