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الأخضر الليبي يعلن عن مدافعه الجديد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن نادي الأخضر، اليوم الجمعة، بشكل رسمي تعاقده مع المحترف التونسي المدافع الصادق توج، قادما من الملعب التونسي .

وكتب الأخضر، عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، “من تونس نتعاقد مع المدافع الصادق توج قادماً من الملعب التونسي ، أهلا بك معنا الصادق ”.

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