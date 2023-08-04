ربيع اللافي يعزز صفوف نادي المدينة الليبي

أعلن مجلس إدارة نادي المدينة الليبي، تعاقده مع الظهير المخضرم ربيع اللافي صاحب الخبرة الواسعة في الدوري الليبي .

وكتب المدينة، عبر حسابه على موقع “فيس بوك” : “رابع صفقاتنا المحلية اللاعب ربيع اللافي.. مرحبا بك في نادي البلاد”.

وكانت إدارة المدينة قد أبرمت 3 صفقات سابقة، حيث تعاقدت مع اللاعب معتز بن حامد، ولاعب خط الوسط طارق سعد، بحسب كووورة.

كما ضمت لاعب الوسط التونسي وسيم النغموشي اللاعب السابق لفريق الترجي الرياضي والمقاولون العرب، بالإضافة إلى المدافع عبد الله جديدو، والمهاجم البرازيلي أليسون فيريرا، والعاجي كريست ياهور قادما من الدوري العراقي.