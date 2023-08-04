عميد غدامس: الدبيبة والمنقوش تعهدا بفتح «منفذ الدبداب» الحدودي مع الجزائر

قال عميد بلدية غدامس قاسم المانع، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أطلع بشكل عام على منفذ الدبداب الحدودي مع الجزائر، واجتمع مع عناصر الجمارك والجوازات والأمن بالمنفذ.

وأضاف المانع، في تصريحات صحفية:” أوضحنا للدبيبة سبب توقف المنفذ، ووعدنا هو ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش، بالتواصل مع السلطات الجزائرية للإسراع بفتح المنفذ” .

وتابع:” سُعدنا بمبادرة حكومة الوحدة الوطنية بعقدها اجتماع مجلس الوزراء في غدامس، وزيارتها للبلدية واطلاعها على المشاكل والمختنقات التي تمر بها البلدية”، على حد تعبيره.