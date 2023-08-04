السلطات تطيح بتشكيل عصابي خطير بينهم موظفون بميناء مصراتة البحري

ليبيا: «الشرق الأوسط»

أطاحت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس «تشكيلاً عصابياً»، بتهمة جلب المخدرات والمؤثرات العقلية من خارج البلاد، والاتجار فيها، مشيرة إلى أنها قبضت على بعض عناصره وتتعقب الفارين منهم.

وكشف مكتب النائب العام في ليبيا عن تفاصيل عملية الإطاحة، وقال في بيان اليوم (الجمعة): إنه يتم التحقيق مع 17 متهماً بعد القبض عليهم، من بينهم موظفون بميناء مصراتة البحري، مشيراً إلى أنه تم التوجيه بضبط 30 متهماً آخرين «انخرطوا في تنظيم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية».

ومن وقت إلى آخر تعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين، وهم يروّجون هذه الأصناف، التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط، التي تعلن عنها السلطات المحلية، تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب الهلوسة» بشكل لافت في البلاد، وهو ما أرجعه احميد المرابط الزيداني، رئيس اللجنة القانونية لمنظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان في ليبيا، في تصريح صحافي، إلى «انعدام الأمن والانقسام السياسي».

وبخصوص تفكيك «التشكيل العصابي»، أوضح النائب العام أن المعلومات كشفت عن «عصابة جلبت من الخارج كمية من مؤثر (بريجابالين)، دسّت في مبنى بمدينة زليتن؛ تمهيداً لنقلها إلى الزاوية ثم إلى مدينتي العجيلات والزنتان».

ووجّه النائب العام «بترقب حركة المادة المحظورة؛ وتتبع ترتيبات الاتجار بها في البلاد؛ فتمكن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام من تحديد وجهة جزء من الكمية؛ وإلقاء القبض على ناقلها، وهو في حالة تلبس وبحيازته ثلاثة ملايين قرص يحتوي على مادة (بريجابالين)، كانت مخبأة على متن شاحنة وسط بلوكات إسمنتية».

ونوّه النائب إلى أنه باستمرار سلطة التحقيق في تقصي نشاط القائمين على جلب المؤثرات العقلية والاتجار بها، «تكشف لها أن الجناة تعمدوا تكرار استعمال وثائق رسمية، تفيد زوراً بموافقة الجهة المختصة على استيراد الكمية عبر الموانئ البحرية؛ حتى يتيسر إدخالها إلى البلاد مرات عدة؛ وفي أوقات مختلفة دون المرور بمسالك التهريب المرصودة».

وانتهت النيابة العامة إلى أن جهات التحقيق «نجحت في كشف حلقات تهريب المخدرات، فأمرت بضبط وإحضار سبعة عشر متهماً، كان من بينهم موظفون عموميون في ميناء مصراتة البحري؛ وأمر المحقق بحبسهم احتياطياً؛ ثم وجه بضبط ثلاثين متهماً آخرين».

وكان تقرير أممي قد صدر عن مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، قد أوضح أن سواحل ليبيا باتت منطلقاً ومنفذاً رئيسياً لتهريب المخدرات بأنواعها، ومن بينها «الكوكايين».

وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، عثرت الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا على «أكبر كمية» من مخدر الكوكايين ملقاة على شاطئ البحر؛ وذلك في عملية تمشيط روتينية للساحل الذي تستخدمه عصابات الاتجار بالبشر في تهريب البضائع والمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا. كما نقلت أن «صيادين عثروا على حِزم من الحشيش التقطتها شباكهم وسط الأسماك».