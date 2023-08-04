الوطنية للنفط: “سوناطراك” الجزائرية رفعت حالة القوة القاهرة في القطع الممنوحة لها في ليبيا

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة أن شركة “سوناطراك” الجزائرية، رفعت حالة القوة القاهرة في القطع الممنوحة لها في ليبيا.

وأضافت المؤسسة أن “سونطراك” أعلنت استئناف نشاطها واستكمال التزاماتها التعاقدية بمنطقتي التعاقد “065” و”96/95″ في حوض غدامس.

وأعلنت علنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الخميس، عن رفع عدد من الشركات النفطية العالمية لحالة القوة القاهرة واستئناف أنشطتها في ليبيا.

وقالت المؤسسة، في بيان، إنها تلقت إخطارًا رسميًا من شركتي “إيني الإيطالية” و”بريتش بيتروليوم البريطانية” بشأن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لهما في منطقتي حوض غدامس والقطعة البحرية “سي”.

وأكدت، المؤسسة الوطنية للنفط، كذلك استلامها لإخطار رسمي من شركة “سوناطراك الجزائرية” برفعها للقوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها بمنطقة حوض غدامس.

وقالت المؤسسة، إن ذلك جاء استجابةً لدعوتها في ديسمبر الماضي، للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز، والتي تم معها توقيع اتفاقيات استكشاف ومقاسمة وإنتاج النفط والغاز في ليبيا إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها.

وجدد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط دعوته لباق الشركات التي لم تشرع في رفع حالة القوة القاهرة في مناطقها بضرورة استئناف أنشطتها والتزاماتها التعاقدية.

وأكد المجلس بأن المؤسسة لن تتهاون في الحفاظ على المصالح الوطنية للدولة الليبية لتحقيق رؤيتها في استعادة ليبيا لدورها الريادي والفعال في مجال الطاقة.