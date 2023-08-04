النائب العام: تفكيك تشكيل عصابي تعمَّد أفراده جلب المؤثرات العقلية إلى البلاد والاتجار بها

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أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة تمكنت من تفكيك تشكيل عصابي، تعمَّد أفراده جلب المؤثرات العقلية إلى البلاد؛ والاتجار بها.

وأضاف المكتب أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، نظر مدونة الاستدلال التي طويت على معلومات تعلقت بنشاط رام القائمون عليه الاتجار في كمية من مؤثر (بريجابالين) دَسَّتْ في مبنى بمدينة زليتن، حتى يتأتى تَنْظيم نقلها إلى مدينة الزاوية ثم إلى مدينتي العجيلات؛ والزنتان.

وأوضح أن نائب النيابة وجه بترقب حركة المادة المحظورة؛ وتتبع ترتيبات الاتجار بها في البلاد؛ فتمكن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام من تحديد وجهة جزء من الكمية محل التتبع؛ وإلقاء القبض على ناقلها في حالة تلبس بحيازة ثلاثة ملايين قرص يحتوي مادة (بريجابالين) التي تُسبِّب الاعتماد الفسيولوجي.

وأفاد المكتب أنه باستمرار سلطة التحقيق في تقصي نشاط القائمين على إدارة جلب المؤثر العقلي والاتجار به، تكشف لها أن الجناة تعمدوا تكرار استعمال وثائق رسمية تفيد زوراً بموافقة الجهة المختصة على استيراد كمية المؤثر العقلي عبر الموانئ البحرية؛ حتى يتيسر إدخالها إلى البلاد عدة مرات؛ وفي أوقات مختلفة دون المرور بمسالك التهريب المرصودة؛

وذكر مكتب النائب العام أن أبحاث سلطة التحقيق أسفرت عن تعيين حلقة مرتكبي فعل الاتجار بالمؤثر العقلي محل الملاحقة؛ ثم إجراء أمر ضبط وإحضار سبعة عشر متهماً كان منهم موظفون عموميون في ميناء مصراتة البحري؛ فأمر المحقق بحبسهم احتياطياً؛ وتلى ذلك توجيهه الضابطة القضائية بضبط ثلاثين متهماً انخرطوا في تنظيم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.