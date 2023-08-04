برئاسة جهاز الحرس البلدي.. لجنة تطلع على عملية إمداد بنغازي بمياه النهر الصناعي

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زارت لجنة برئاسة جهاز الحرس البلدي بنغازي، خزان الطلحية لمتابعة عملية إمداد المدينة بمياه النهر الصناعي من خزان ماسكلو، وذلك للتأكد من سلامة تغذية مدينة بنغازي بمياه آمنة وصالحة للاستهلاك البشري من خزان الطلحية

وقامت اللجنة خلال الزيارة بالاطلاع على الإجراءات المتبعة بخزان الطلحية وأعمال المراقبة التي يقوم بها الجهاز من تعقيم للمياه قبل دخولها إلى شبكة التوزيع والاختبارات التي تجرى لها.

هذا وأبدت ارتياحها وقررت عقد اجتماع اليوم التالي لمناقشة أمور فنية بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي، وممثلي الجهاز، ومكتب الاصحاح البيئي، ومركز الرقابة على الأغذية، ولجنة طوارئ بنغازي، وشركة المياه والصرف الصحي، ووكيل وزارة الحكم المحلي.