تنبيه عاجـل وهــام.. رياح قوية وبحر مضطرب خلال 72 ساعة القادمة

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة البحر في ليبيا، أن تعبر جبهة باردة شمال بلادنا أواخر الليلة، ما يؤدي إلى تغير الطقس مع رياح شمالية قوية واضطراب واضح البحر ، بحيث يصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر احيانا .

ونبه الخبراء من أن السباحة ممنوعة وخطرة خلال هذه الأيام ، ووجب أخذ الاحتياط والانتباه حتى لا تقع حوادث غرق خاصة أننا في منتصف موسم الاصطياف .

وفيما يلي تفاصيل حالة البحر:

الساحل الغربي من رأس اجدير حتى طرابلس ومصراتة ، الرياح تتغير الليلة الى شمالية غربية نشطة السرعة قد تصل أحيانا 50 كلم / ساعة ، والبحر مضطرب .

الخليج والساحل الشرقي الرياح خفيفة السرعة السبت ، لكن الرياح تتغير يوم الاحد الى شمالية غربية قد تصل سرعتها 40 كلم / ساعة والبحر يضطرب يوم الاحد .

ومن المتوقع بحسب الخبراء أن تستمر الرياح شمالية على طول السواحل هذا الأسبوع لذلك البحر يكون غير مواتية للسباحة خلال هذه الفترة خاصة بفترات مابعد الظهر ووجب أخذ الحيطة والعلم بذلك .