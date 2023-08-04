ليبيا.. تفاصيل المنخفض الجوي والجبهة الباردة والاجواء الخريفية لهذا الاسبوع

أوضح خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن تفاصيل المنخفض الجوي والجبهة البادرة خلال هذا الاسبوع، وتتأثر الاجواء بمنخفض جوي جنوب أوروبا تمتد منه جبهة باردة تعبر الجزائر وتونس ثم ليبيا مع هواء معتدل .

ومن المتوقع حسب الخبراء أن تتغير الاجواء إلى خريفية ببعض الايام، حيث من يوم السبت متوقع عبور جبهة باردة ووصول هواء معتدل إلى غرب البلاد والاحد تشمل مناطق الخليج والمناطق الشرقية.

وتوقع الخبراء تراجع واضح لدرجات الحرارة عن هذا اليوم وايضا رياح نشطة ، كما من المتوقع تشكل الضباب ليلا وبساعات الصباح بالمدن الجبلية الغربية والشرقية السبت والأحد .

كما توقع الخبراء اعتدال ملحوظ للحرارة خلال الايام القادمة عكس ما شهدناه بالاسابيع الاخيرة بحيث تكون باواخر العشرينات إلى بداية الثلاثينات بمعظم مناطق الشمال ، وايضا بالجنوب والوسط تتراجع الحرارة بشكل طفيف .

واشار الخبراء الى انه لازال فصل الصيف مستمر حيث لاتزال الرطوبة والحرارة هي المسيطرة، لكن تبدا بعض بوادر فصل الخريف بالظهور في بعض الأيام .

وبحسب الخبراء فإنه ومع دخول شهر أغسطس اخر أشهر الصيف الذي عادة يتميز بارتفاع الرطوبة الواضح خاصة بالمناطق الساحلية ، تبدا بعض بوادر فصل الخريف على بلادنا منها تكون السحب احيانا على الدواخل ايضا بعض الأيام قد تشهد تقلب في الطقس .

تنبيه :

الرياح نشطة إلى قوية متوقعة على السواحل بداية من يوم الغد بالساحل الغربي ، ثم يوم الأحد بالخليج والساحل الشرقي .

والبحر يكون مضطرب واحيانا شديد الاضطراب ، وغير صالح للسباحة خلال 72 ساعة القادمة على الاقل، وينبه الخبراء المصطافين من اضطراب البحر وأخذ الحيطة والحذر، حتى لا تحدث حالات غرق.