إسماعيل: السندات التي تم التوصل إليها من قبل لجنة “6+6” غير كافية

الوطن|متابعات

أكد المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية د.محمود إسماعيل، أنه من المهم جدًا إدراك من الأطراف الذين هم محل النزاع الواقع من الأجسام الموجودة في ليبيا والتي تلكأت في إصدار السندات التشريعية الملزمة لوجود انتخابات في الفترة الماضية.

وبين أن الجميع يشاطر بعضهم البعض في عدم الرغبة بالرحيل، وهناك عدم وضوح رؤية للمستقبل الليبي، فالليبون يصرون ومستمرون في النضال من أجل الوصول إلى انتخابات ومن خلال تغيير يُلجأ فيه إلى صوت الشعب ويرجع فيه إلى مصير الأمة.

ولفت إلى أن رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة دائمًا ما يقول أن الملجأ هو الانتخابات، وبالفعل هذا ما هو متفق عليه الجميع ، لكن يجب أن يكون هناك تواريخ محددة وسندات تشريعية، مشيرًا إلى أن السندات التي تم التوصل إليها من قبل لجنة 6+6 غير كافية لأنها لم تعالج خلجات الليبيين.

وطالب إسماعيل، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في الشهر الحالي أن يقول لدينا مواعيد يجب أن لا يتم تجاوزها في إجراء الانتخابات، مؤكدًا أنه يجب مبادرته بالأفعال بدلاً من الأقوال، فالبعثة جاءت من أجل مساعدة الليبيين لا من أجل الأخذ بهم إلى الوراء.