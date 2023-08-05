“أبوزريبة” يبحث مع مدراء الأمن المسائل الأمنية الحيوية التي تواجه ليبيا

الوطن| رصد

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، أمس الخميس، رفقة وكيل الوزارة فرج اقعيم، ورئيس جهاز البحث الجنائي صلاح هويدي، مع رؤساء دواوين الوزارة بالمناطق الغربية والجنوبية والشرقيّة، ومدراء الأمن والإدارات والأجهزة الأمنية، المسائل الأمنية الحيوية التي تواجه البلاد في الوقت الراهن.

وناقش الاجتماع تقييم الوضع الحالي للأمن العام، والخطط والإجراءات اللازمة للتصدي لأي تحديات أمنية قد تحدث، والاحتياجات المستقبلية لتحسين الأداء الأمني وتعزيز القدرات الأمنية.

وتم استعراض الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وتطوير آليات العمل المشتركة لتحقيق الأمن الشامل في المجتمع.

واستمع أبوزريبة لشروح وافية من الحضور حول الأعمال والمهام التي قامت كافة المديريات والأجهزة الأمنية والإدارات بتحقيقها،والصعوبات والعراقيل التي تواجهم.

كما استمع إلى شرحاً من رؤوساء دواوين الوزارة حول المشاكل والصعوبات التي تعترض سيّر عملهم بالمناطق الغربية والجنوبية والشرقيّة.

وأثنى أبوزريبة، على جهود مدراء ورؤساء الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن، مؤكدًا على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين جميع الأطراف المعنية، وإلى اتخاذ تدابير وإجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وتعزيز الثقة والأمان للمواطنين.