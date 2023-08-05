بوقعيقيص: بنغازي تشهد طفرة في الإنجاز غير مسبوقة

قالت آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي إن ما تشهده بنغازي طفرة غير مسبوقة.. أحيي كل القائمين عليها… شبكة شوارع جديدة جيدة كباري وجسور تحت الإنجاز الذي يتم بالحد الأدتى من الإزعاج .. منتجعات للترفيه.. مقاهي،مطاعم فنادق، وأمن يظلل المدينة ولم يستغرق إنقطاع الكهرباء وتوزيع الأحمال سوى أيام معدودة… الحمدلله لعودة الحياة، ولعلنا قريبا نشهد مصانع وإكتفاء ذاتي من الغذاء والمستلزمات الضرورية.

أضافت في تدوينة بفيسبوك “على حد سمعي طرابلس أيضا تشهد هذا التحسن، فلعله التنافس المحمود في توفير الخدمات، وتبقى مشاركة الناس وتهذيب أنفسهم والإرتقاء بمظهرهم وسلوكهم ضرورة لازمة، والإعلام لا يزال بعيداً عن ممارسة دوره في ذلك”.