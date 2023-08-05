الكتيبة العاشرة مشاة: وضعنا نقاط أمنية جديدة مهمتها حماية الحدود الجنوبية ومكافحة الهجرة غير الشرعية

ليبيا – كشف النقيب أحمد الشامخ، آمر الكتيبة العاشرة مشاة التابعة للجيش، الجمعة، أن الإجراءات التي يتخذها الجيش في حماية حدود البلاد لها دور كبير في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجنوب.

الشامخ وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” أوضح أنه رغم ضعف الإمكانيات، لكن قوات الجيش ووحداته العسكرية تقوم بتسيير دوريات وتمركزات أمنية للحد من هذه الظاهرة وكذلك المهربون ومكافحة العناصر الإرهابية.

وأشار إلى أن المنطقة كانت مستباحة لسنوات من قبل كل الجهات، كما كانت الحدود مفتوحة ولا يوجد بها تأمين، ولكن الآن القوات المسلحة موجودة على الحدود ولها دور كبير في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن حماية الشريط الحدودي بالجنوب الليبي يتطلب أكثر من هذا، بحكم المساحة الكبيرة والحدود المفتوحة،مردفا:”نحن بحاجة للطيران والكثير من الإمكانيات ولا زلنا بحاجة للمزيد، ولدينا إلى حد ما تواصل مع حرس الحدود في الدول الأخرى وهناك تجاوب إلى حد ما”.

وعن مدى تأثير ما يحدث في النيجر على ليبيا، وخاصة أن هناك حدود بين البلدين، قال النقيب الشامخ: ” نحن لا نتدخل في النيجر وهو شأن داخلي نيجري، ولكن نكثف دورياتنا الأمنية على الحدود، وقمنا بوضع نقاط أمنية جديدة مهمتها حماية الحدود، وهو أمر طبيعي في حال حدوث قلاقل في الدول المجاورة، نحن نقوم بعملنا ونركز على الهجرة غير الشرعية”.

واستبعد الشامخ محاولة الاتحاد الأوروبي توطين المهاجرين،قائلا: “وضع الجنوب الآن يعتبر ممتازا، طبعا نستبعد موضوع التوطين بسبب التركيبة الاجتماعية”.