بالخير الشعّاب: البعثة الأممية أصبحت طرفاً في الصراع بانحيازها لحكومة الدبيبة

اعتبر عضو مجلس النواب بالخير الشعاب، أن البعثة الأممية أصبحت طرفا في الصراع في ليبيا بانحيازها لحكومة الدبيبة ومحاولة إبقائها إلى ما بعد الانتخابات.

وقال “الشعاب”، في تصريحات صحفية ، أن حكومة الدبيبة عاجزة عن إجراء الانتخابات في المنطقتين الجنوبية والشرقية ما يستوجب تغييرها لإكمال باقي العملية الانتخابية.

ورأى أن تصريحات باثيلي المعارضة لتوافق النواب والدولة جاءت على خلفية نقاش مجلس النواب لآلية اختيار الحكومة.

وأكد أن مجلس النواب وافق بالأغلبية على ما جاء من لجنة 6+6 مع التعديلات بخصوص الانتخابات وإحالته للجنة 6+6 كي تعتمده وتحيله للمفوضية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)