عميد بلدية تازربو: الوضع الخدمي بالبلدية سيىء جدًا.. ونواجه مشاكل كبيرة مع شركات النظافة

ليبيا – وصف عميد بلدية تازربو إبراهيم جاد الله ،الوضع الخدمي بالبلدية بـ”السيىء جدا”،لافتا إلى أن البلدية تواجه مشاكل كبيرة مع شركات النظافة بعد إحالتها للبلديات،قائلا:” استلمنا الشركات ولم نستلم رواتبهم وأصبحنا في مشكلة معهم”.

جاد الله وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ، أوضح أن العمالة العارضة بعد أن كانت تتقاضى مبالغ مالية كبيرة لقاء عملها أصبحت تنتظر مقابل خدماتها المحدودة من البلدية ونضطر للاقتراض من الغير للدفع لهم وإلا سيتوقفون عن العمل.

وتابع جاد الله حديثه:” استلمنا صكا بقيمة عشر آلاف دينار كرواتب للعمالة بالشركة عن شهر مايو المنصرم والعمال يطالبون برواتبهم عن شهري يوليو ويونيو أسوة بالموظفين التابعين للبلدية”.

وبين أن عدد العمال 15 عاملا وراتب الواحد منهم ألف دينار،فضلا عن الأعطال التي تتعرض لها الشاحنات، والمعدات التي استلمتها البلدية مستعملة ومتهالكة.

وأكد أن البلدية تفتقر لمصرف تجاري ولديها مصرف واحد زراعي غير معترف به ومصرف تنمية جديد الدولة لا تتعامل معه.

وأكمل:” رواتبنا في المصرف الزراعي هذا الشهر رجعت لعدم الاعتراف به، وديوان المحاسبة يرفض فتح حساب خارج البلدية، وحوالاتنا تتعطل، وصكوكنا ترجع ووضعنا سيء”.

وأردف:”لدينا مستوصف فقط ولا يوجد به طبيب، ولدينا مدرسة ومعهد وننتظر الإفراجات لتعويض نقص المعلمين،كما نتعرض للحرائق باستمرار؛بسبب ارتفاع درجات الحرارة ولدينا 4 سيارات للإطفاء منهم اثنتان متوقفتان وقبل شهر نشب حريق في البلدية أتى على آلاف أشجار النخيل وسيارات ومنازل المواطنين ولم يلتفت لهم أحد”.

جاد الله ختم:” ليس لدينا طرق ولا مشاريع، ووزارة الحكم المحلي تشترط توفير مبلغ محدد لإنشاء مشروع صغير، وتتجاهل مطالب البلدية الحقيقية والمشاريع الفعلية”.