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ليبيا.. إحالة حوافظ مرتبات موظفي سرت عن شهر يوليو إلى المصارف

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




مراقبة الخدمات المالية في سرت

أعلنت مراقبة الخدمات المالية في سرت، إحالة جميع حوافظ رواتب شهر يوليو للعام 2023م و الخاصة بموظفي القطاعات الحكومية إلى المصارف التجارية العاملة في المدينة.

ومن جانبه، قال مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالمراقبة، صالح أبوستة، في تصريحات صحفية له، إن المكتب تمكن من إحالة حوافظ الموظفين والموظفات في سرت إلى المصارف بما يتيح إمكانية سحبها وقت توفر السيولة النقدية.

فيما توفرت السيولة النقدية في عدد من المصارف التجارية العاملة بمنطقة سرت وهي مصرفي الجمهورية سرت وأبوهادي، ومصرف الصحاري ومصرف شمال افريقيا، ومصرف التجاري الوطني.






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صحيفة الشاهد الليبية

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