بويصير: الحرية في “إسرائيل” تفتح الأفق أمام الفنان كي يبدع ولا يضلل الناس

رأى المقاول الأمريكي، ذو الأصول الليبية، محمد بويصير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ينعم فيها المواطنين بالحرية والبيئة المفتوحة بعيدا عن الاستبداد، مشيرا إلى أن ذلك يفتح الأفق أمام الفنان كى يبدع ويقدم رؤية قابلة للنقاش بدون تضليل للناس.

وأشاد “بويصير”، في منشور له بفيسبوك، بمسلسل إسرائيلي نصحه به أحد أصدقائه اليهود وهو شخص يدعى “صالح”، من عائله يهودية قدمت من إسبانيا تقطن الحى اليهودى فى القدس منذ عام 1919، حسب وصفه وتعبيره.

ووصف “بويصير” المسلسل الصهيوني وهو بعنوان “ملكة جمال القدس” بأنه هادئ ويجسد العلاقات بين العرب واليهود فى تلك الفتره، ما بين 1919 وحتى عام 1942.

وواصل إشادته بالمسلسل الإسرائيلي، قائلا: “يقدمون المجتمع بدون تزويق وأن المسلسل مكتوب ومنفذ بشكل شيق ، لا يقارن بالعك العربى ابدا ، ينبئ بأن قصة احتلال فلسطين لا زالت تجد لها مكانا فى الحوار بين فئة من الاسرائيليين ، ويبدوا ان بينهم مبدعون، لان المسلسل اخراج اسرائيلى عن روايه كاتبها إسرائيلى والممثلون كلهم من هناك”.