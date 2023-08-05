الرئيس النيجيري يرسل وفدًا إلى ليبيا والجزائر لبحث أزمة النيجر

ليبيا – أرسل الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، يوم الخميس، وفدًا إلى ليبيا والجزائر لبحث أزمة النيجر وضمان تحقيق حلاً نهائيًا وسلميًا للأوضاع في البلاد بعد الانقلاب الأخير.

وجاء في البيان صادر عن مكتب الرئيس النيجيري يوم الخميس عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) وفقًا لم نقلته وكالة “سبوتنيك”: “قام الرئيس بإرسال وفد منفصل بقيادة السفير باباغانا كينجيبي للتفاوض مع قادة ليبيا والجزائر بشأن أزمة النيجر.

وشدد الرئيس تينوبو أثناء توجيه توجيهات للوفدين على ضرورة التفاعل بشكل قوي مع جميع الأطراف ذات العلاقة بهدف بذل جهد يكفي لتحقيق تسوية نهائية وسلمية للأوضاع في النيجر، من أجل تعزيز السلام وتعزيز التنمية في القارة الإفريقية.