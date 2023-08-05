داخلية الدبيبة: ضبط شخصين يهربان وقود “الديزل” في زليتن

ليبيا – تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن من ضبط شخصين على متن رأس جر بمقطورة على متنه خزانات بلاستيك معبأة بوقود ديزل “نافطة” سعة 22 ألف لتر مخبأة تحت أكياس من العلف الحيواني.

وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنه وبالاستدلال مع المضبوطين اعترفا بتهريب الوقود بمساعدة شخص آخر على متن مركبة أخرى يقوم باستكشاف الطريق لهما والذي تم ضبطه أيضاً.

وأكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المقبوض عليهم إلى نيابة مكافحة الفساد تحت حراسة الشرطة.