طقس منخفض اليوم غربا، وحار في الجنوب والشرق

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن جبهة هوائية قادمة من الشمال تعمل على تغيير الأجواء.

وخصّ المركز المنطقةَ الغربية بالتأثير، حيث ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة مع احتمالية هطول أمطار، فيما تبقى المنطقتان الجنوبية والشرقية تحت حرارة مرتفعة.

في سياق متصل، حذّرت هيئة السلامة الوطنية المواطنين من السباحة اليوم السبت، جراء توقع ارتفاع البحر برياح عالية.

وشهدت مدن مصراتة، درنة، طلميثة، حوادث غرق خلال الأسبوعين الماضيين بعد تأثيرات أطلقتها السلامة الوطنية من “تيارات قد لا تكون محسوسة أو مرئية بالعين”.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد + هيئة السلامة الوطنية

