الطقس في ليبيا.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، اليوم السبت، مع احتمال وجود سحب كثيفة مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة، على يشمل الانخفاض التدريجي بقية مناطق البلاد غدا الأحد .

وكشفت نشرة الأحوال الجوية، توقعاتها لليوم وخلال اليومين القادمين، مرجحة انخفاض في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الغربي، مع تكاثر للسحب من حين لآخر قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة، على أن يشمل الانخفاض تدريجيا، باقي المناطق، غدًا الأحد.

في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية قليلة السحب في المناطق من رأس جدير حتى سرت، مرورا بسهل الجفارة، ثم وصولا إلى جبل نفوسة، في حين تتكاثر السحب من حين لأخر قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، ودرجات درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، على المناطق الساحلية، وبين 40 و45 في سرت وبعض مناطق الدواخل.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد، السماء صافية قليلة السحب، اليوم، في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد لكنها تتكاثر غدا الأحد مع توقعات سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و41 درجة مئوية، على أغلب المناطق، على أن تسجل انخفاضا غدا الأحد.

أما في الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة، السماء صافية مع ظهور بعض السحب في مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس ولحمادة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و45 درجة مئوية.

وفي الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تشهد سماءا صافية، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و44 درجة مئوية.