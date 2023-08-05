الزوبية: الطبيخة حارة في أفريقيا فهل يستحوذ عليها القيصر بوتين؟

وصف جمال الزوبية مدير الإعلام الخارجي الأسبق، التطورات الأخيرة التي تشهدها القارة السمراء من الانقلاب العسكري في النيجر وبعده أنباءعن حدوث انقلاب آخر في أثيوبيا، بأنها “طبيخة حارة في أفريقيا”.

وتساءل “الزوبية”، في تغريدة له عبر تويتر، قائلا: “فهل القيصر بوتين يستحوذ عليها”، في إشارة إلى سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عدد من الدول الأفريقية بتغيير السلطات الحاكمة فيها.

وقال، “أنباء عن حدوث انقلاب عسكري غير واضح المعالم في إثيوبيا ووضع ابي أحمد تحت الإقامة الجبرية من قبل القوات المسلحة، مع قطع الاتصالات وضرب عنيف بكل أنواع الأسلحة ووقف حركة الطيران. يبدو أن الطبيخة حاررررة في افريقيا”.