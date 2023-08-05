المريمي: الحكومة القادمة يجب أن تحظى برضى كل الأطراف

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن الحكومة القادمة في ليبيا يجب أن تحظى برضى كل الأطراف لأنها ستعمل على الإعداد للانتخابات.

وأشار المريمي في تصريحات تلفت بوابة إفريقيا الإخبارية نسخة منها إلى الاتفاق على تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مضيفا نحن مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في أنه كفانا مراحل انتقالية لكن لابد لنا من حكومة واحدة تُشرف على إجراء الانتخابات.

وبين المريمي أن حكومة الدبيبة غير مرغوب فيها في ليبيا بدليل ما قام به النواب من سحب الثقة منها وتشكيل حكومة أخرى.

وأضاف الدبيبة أن القوانين الانتخابية في مرحلتها النهائية لإصدارها خلال مدة قريبة قادمة وتابع أنه عندما تتفق الأطراف في ليبيا على العملية الانتخابية بشكلها النهائي عندما تصدر القوانين التي لا زالت محل نقاش.

وأردف المريمي أن ملاحظات مجلس النواب على القوانين الانتخابية ليست من باب التأخير أو العرقلة لكنها من باب إحكام هذه القوانين وإبعادها عن الثغرات وأضاف أن البرلمان يرى أنه لا داعي للجولة الثانية من الانتخابات ما دام المترشح قد حصل على أكثر من 50% من الأصوات.