العكروت: مصلحة ليبيا هي أن تتمتع بعلاقات صداقة مع الجميع

قال محمد خليفة العكروت سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، إن مصلحة ليبيا أن تكون في وئام وصداقة مع كل العالم، وأن تتعاون وتستفيد وتتبادل المصالح مع كل العالم، وبالتالي هي ليست في تركيا ولا مصر ولا قطر ولا الامارات فقط.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أن مصلحة ليبيا – اذا كانت هناك عقول تقود البلاد – مع تركيا ومع مصر ومع بنغلاديش وامريكا وروسيا والصين والكونغو وسيراليون وفيتنام وهولاندا والارجنتين وغيرها، ومن يقصر مصلحة ليبيا على دولة أو دولتين أو حتى أربع دول، فهذا غير جدير بأن يقود البلاد ولا يرسم سياسة البلاد، وهذا انسان خانع خاضع له شبهات في فكره وبه خلل في عقله”.