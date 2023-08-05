المصرف المركزي: إيرادات ليبيا خلال سبعة أشهر بلغت 62.8 مليار دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي إيرادات ليبيا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي بلغ 62.8 مليار دينار.

وبين مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات المبيعات النفطية بلغت 45.3 مليار دينار فيما بلغت إيرادات الإتاوات النفطية 6.0 مليار دينار وبلغت إيرادات الأتاوات النفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار دينار.

كما بلغت إيرادات الضرائب 361 مليون دينار وإيرادات الجمارك 159 مليون دينار وقدرت إيرادات الاتصالات بـ 210 مليون دينار وبلغت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 120 مليون دينار بالإضافة إلى إيرادات أخرى بقيمة 366 مليون دينار شملت إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة وتمثل مسترجعات رسوم جوازات، تمليك سيارات، غرامات، وغيرها من الرسوم.