عميد بلدية غدامس: الدبيبة والمنقوش وعدونا بالتواصل مع السلطات الجزائرية للإسراع بفتح منفذ الدبداب

ليبيا – قال عميد بلدية غدامس قاسم المانع،إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اطلع بشكل عام على منفذ الدبداب الحدودي مع الجزائر، واجتمع مع عناصر الجمارك والجوازات والأمن بالمنفذ.

المانع وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” ،أضاف:” أوضحنا للدبيبة سبب توقف المنفذ، ووعدنا هو ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش، بالتواصل مع السلطات الجزائرية للإسراع بفتح المنفذ”.

وأعرب المانع عن سعادته بمبادرة حكومة تصريف الأعمال وعقدها اجتماع مجلس الوزراء الخميس في غدامس، وزيارتها للبلدية واطلاعها على المشاكل والمختنقات التي تمر بها.