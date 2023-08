سي ووتش: طارق بن زياد أعادت 100 مهاجر بالقوة وهددت فرق الإنقاذ

أكدت منظمة “سي ووتش” الألمانية أن كتيبة “طارق بن زياد” اعترضت قاربين يحملان أكثر من مائة مهاجر غير نظامي وأعادتهم بالقوة إلى ليبيا، وهددت فرق الإنقاذ التابعة لمنظمة “أوبن آرمز” الإسبانية.

وأوضحت المنظمة في تغريدات على تويتر مرفوقة بالصور، أن فرق الإنقاذ كانت في طريقها لاعتراض قارب مهاجرين في المتوسط، وتلقت في نفس الوقت نداء استغاثة من قارب آخر كان على وشك الغرق وأنقذت 24 مهاجرا.

ولفتت “سي ووتش” إلى أن فرق الإنقاذ ومع قرب وصولها إلى المهاجرين الآخرين كانت كتيبة طارق بن زياد قد اعترضتهم واتجهت بهم إلى ليبيا بعد احتراق قاربهم؛ قائلة إن هذا عملا غير قانوني وفق تعبيرها.

واتهمت منظمة العفو الدولية في ديسمبر 2022، كتبية طارق بن زياد التابعة لقائد قوات الكرامة “خليفة حفتر”، بارتكاب “جرائم ضد الانسانية” بحق الآف الليبيين والمهاجرين واللاجئين منذ العام 2016.

المصدر: منظمة “سي ووتش” الألمانية + قناة ليبيا الأحرار

