انتشال السفينة العسكرية “زلطن” بعد 20 عاما من غرقها في ليبيا

تمكن أفراد من مركز الأبحاث تحت المائية التابع لرئاسة أركان القوات البحرية، من انتشال السفينة العسكرية “زلطن”، التي كانت غارقة لأكثر من عقدين من الزمن في ساحل مدينة الخمس.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، خبر انتشال السفينة، موضحة أن العملية استمرت قرابة الشهرين، مؤكدة اتباع الإجراءات الفنية اللازمة خلال العملية.

وتمكن مركز الأبحاث تحت المائية في وقت سابق من انتشال الغواصة “حُنين”، بعد أن ظلت غارقة تحت الماء منذ العام 2014 نتيجة عطل في الأنابيب المتصلة بها.