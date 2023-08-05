أمطار خفيفة.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت 05 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 05 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، انخفاض في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب من حين لآخر قد يتخللها سقوط امطارخفيفة ويشمل الانخفاض تدريجيا يوم الغد باقي المناطق.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29–34)مْ على المناطق الساحلية، ومابين(40-45)مْ على سرت وبعض مناطق الدواخل وتسجل انخفاض يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-41)مْ على اغلب المناطق، وتسجل إنخفاض يوم الغد.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-45)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-44)مْ.