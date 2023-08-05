المصرف المركزي يعلن قيمة إنفاق المؤسسات السيادية منذ بداية العام

أعلن مصرف ليبيا المركزي قيمة إنفاق المؤسسات السيادية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي.

وبين مصرف ليبيا المركزي أن إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له على جميع الأبواب بلغ894,538,375,413 دينار، وبلغ إنفاق مجلس الدولة 24,103,889,823 دينار فيما بلغ إنفاق المجلس الرئاسي والجهات التابعة له 343,966,718,977 دينار.

وبحسب مصرف ليبيا المركزي بلغ إنفاق مجلس الوزراء والجهات التابعة له على جميع الأبواب 1,660,794,183,451 دينار وبلغ إنفاق وزارة الداخلية والجهات التابعة لها 2,302,383,974,534 دينار فيما بلغ إنفاق وزارة الدفاع والجهات التابعة لها 2,152,770,651,057 دينار.