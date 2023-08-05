ضبط شخص اعتدى على مواطن في سبها

أعلنت مديرية أمن سبها، عن تمكن قوة دعم المديرية عن ضبط شخص من العمالة الوافدة وذلك على خلفية الاعتداء على مواطن داخل محله التجاري الكائن بمحلة المنشية .

وبعد ورود بلاغ من احد المواطنين مفاده قيام شخص من العمالة الوافدة بالاعتداء عليه داخل محله التجاري الكائن بمحلة المنشية وإصابته في يده وقام بسرقة محتويات المحل.

وبالتعميم علي المشكو فيه تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بقوة دعم المديرية من القبض عليه وهو المدعو /ي. ع مواليد 1985 الجنسية النيجر الإقامة سبها.

وبحسب مديرية أمن سبها، اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة حياله .