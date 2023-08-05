افتتاح فعاليات الموسم الصيفي الثقافي في دورته الأولى

افتتحت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، فعاليات الموسم الصيفي الثقافي في دورته الأولى، تحت شعار “تميزنا بتنوع ثقافتنا“

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة أن الافتتاح الذي نظمته الوزارة أقيم بحضور عدد من الفنانين والشعراء والأدباء ومدراء الإدارات والأقسام وموظفي ديوان الوزارة.

وأكدت وزيرة الثقافة على الحاجة للتلاحم للوقوف في وجه الدسائس التي تستهدف هوية ليبيا وسيادتها والتشكيك في تاريخها وإسهامها في صناعة الحضارة الإنسانية موضحة أن شعار الموسم الصيفي الثقافي يعكس التميز والتنوع الثقافي في ليبيا كما وقامت الوزيرة خلال كلمتها بإشهار “نادي شعراء ليبيا“.

وأعلن مدير إدارة البرامج والانشطة بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية خالد ارحومة عن بدء نشاطات الموسم الصيفي الثقافي الأول لوزارة الثقافة مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تؤسس لعودة الحياة الثقافية في ليبيا وتفتح آفاق الإبداع أمام المثقفين والشعراء والأدباء والفنانين.

وتضمنت الفعاليات افتتاح المعرض التشكيلي لعدد من رسامات التشكيل الليبيات وهن الفنانة أمل مبارك والفنانة أمل القشطي والفنانة زهرة البيباص كما تضمنت أصبوحة شعرية لكوكبة من الشعراء الليبيين وهم سالم العالم، ومحمد الدنقلي وأم الخير الباروني، وأحمد الفاخري، وفاطمة اعموم ويوسف عفط الذين قدموا قصائد تتغنى بالوطن والحب والسلام كما شاركت فرقة باب البحر بقيادة العازف أحمد الحافي بوصلات موسيقية من الفلكلور الليبي.

يشار الى أن الموسم الصيفي الثقافي الأول لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية يستمر حتى 30 من أغسطس الجاري تتخلله العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.