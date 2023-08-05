تعرف على جحم الإيراد والإنفاق في ليبيا خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2023

العنوان-طرابلس

كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت، عن حجم الإيراد والإنفاق خلال الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري 2023.

وأوضح المصرف المركزي في بيان له أن إجمالي الإيرادات عن الفترة المذكورة بلغت 62.8 مليار دينار، وإجمالي الإنفاق بلغ 47 مليار دينار.

ولفت المركزي إلى أن الإيرادات تمثلت في المبيعات النفطية بقيمة 45.3 مليار دينار، والإتاوات النفطية بقيمة 6.0 مليار دينار، والإتاوات النفطية عن سنوات سابقة بقيمة 10.3 مليار دينار.

وأضاف المصرف أن الإيرادات تمثلت كذلك في الضرائب بقيمة 361 مليون دينار، والجمارك بقيمة 159 مليون دينار، والاتصالات بقيمة 210 مليون دينار، وبيع المحروقات بالسوق المحلي بقيمة 120 مليون دينار، وإيرادات أخرى بقيمة 366 مليون دينار.

وأفاد المركزي أن الإنفاق تمثل في الباب الأول (مرتبات) 28 مليار دينار، والباب الثاني (نفقات تسييرية) 5 مليار دينار، والباب الثالث (تنمية): 2.5 مليار دينار.

وذكر المركزي، أن الإنفاق تمثل أيضا في الباب الرابع (دعم) 11.5 مليار دينار، والباب الخامس (طوارئ) 0.