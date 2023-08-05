كرموس: حكومة الدبيية هي المعرقل الوحيد لإجراء الانتخابات وللحياة السياسية في ليبيا

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة هي المعرقل الوحيد لإجراء الانتخابات والمعرقل للحياة السياسية في ليبيا.

كرموس في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أمس الخميس نقلته صحيفة “الشروق”ـ قال : “تصريحات عبد الحميد الدبيبة تهدف للتشكيك في المسار الدستوري والمسار القانوني لمجلسي الدولة والنواب، من أجل الحفاظ على بقاء حكومته في السلطة لأطول فترة ممكنة، عبر عرقلة إجراء الانتخابات”.

وأوضح كرموس أن حكومة الدبيبة لم تقم بأي خطوة في سبيل إجراء الانتخابات، على الرغم من أنها حكومة مؤقتة باختصاصات مؤقتة، لكنها تتصرف حاليا وتمارس صلاحيات الحكومة المستقرة، وهذا الأمر يخالف ما أتت من أجله، وهو إجراء الانتخابات

ووصف كرموس تصريحات المبعوث الدولي عبد الله باتيلي بأنها “متناقضة وتخالف الواقع، وأن البعثة الدولية في ليبيا تتماهى مع حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، في مسعاها لعرقلة إجراء الانتخابات”.

وأضاف كرموس: “كانت التهم توجه سابقا لمجلس الدولة الأعلى ومجلس النواب بعرقلة إجراء الانتخابات، لكن هذه التهمة حاليا لم يعد لها أي مبرر لاسيما بعد إقرار خارطة الطريق”.

وأردف: “المجتمع المحلي والدولي لديه الآن خارطة طريق ولديه قوانين انتخابية وأساس دستوري، لذلك لايوجد أي مبرر لتأجيل حق الشعب الليبي في الوصول إلى الانتخابات”.

وطالب كرموس مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا بالخروج في مظاهرات شعبية لإقالة المبعوث الدولي عبد الله باتيلي والعمل على إخراجه من البلاد.

ولفت إلى أن مجلسي الدولة والنواب سيعملان على الوصل لتوافق حول النقاط الخلافية التي تحدثت عنها البعثة الأممية، من أجل قطع الطريق على المبعوث الدولي لعرقلة إجراء الانتخابات.

وأكد كرموس أن الحل السياسي في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي هو بيد مجلسي الدولة والنواب،قائلا:”لذلك لم أفهم ما قصده المبعوث الدولي بتحذيره من القيام بإجراءات أحادية، هل يقصد التشكيلات العسكرية في طرابلس، إن كان كذلك فهم ليسوا طرفا سياسيا، أما إذا قصد حكومة الدبيبة، فهي جهاز تنفيذي وليس طرفا سياسيا”.