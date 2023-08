جهاز النهر يؤكد فتح صمام خط المياه أجدابيا ـ بنغازي

أكد الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي “صلاح الساعدي”، فتح صمام خط المياه الناقل أجدابيا بنغازي ظهرالسبت، ووصول المياه إلى أجدابيا وبنغازي خلال 4 إلى 6 أيام .

وأضاف “الساعدي” في تصريح خاص للأحرار، أن أعمال تعئبة الخط تخضع لنظام التعبئة بالتدريج، حتى يتم استخراج الهواء من داخل الأنابيب، عن طريق صمامات الهواء.

وتضمنت الأعمال مراحل عدة، أبرزها سحب المياه المهدورة من المنطقة، والحفر للكشف عن الخلل، وأعمال خرسانية، وصيانة غرفة التحكم، والكشف عن الصمامات وإزالة الوصلات والأعمال المصاحبة وغيرها.

وشارك في أعمال الصيانة بالإضافة لجهاز النهر الصناعي، الشركة العامة للمياه، وشركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء، وشركة سرت لإنتاج النفط والغاز، ومستشفى المقريف، وهئية السلامة الوطنية.

يذكر أنه في 20 يوليو الماضي تعرض الخط الناقل للمياه إلى انفجار جراء التوصيلات غير الشرعية، ما تسبب في تسرب مائي كبير تضررت منه منازل ومزارع ونتج عنه خسائر مادية طالت الأغنام والمواشي والحيوانات الموجودة في المزارع التي غمرتها المياه. وفقا للجهاز.

