ليبيا.. فتح صمام خط مياه النهر الصناعي في بنغازي اليوم

أعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي في ليبيا، صلاح الساعدي، فتح صمام الغلق بخط مياه النهر الناقل لإمداد المياه في مدينتي بنغازي وإجدابيا، اليوم السبت، بعد الانتهاء من جميع أعمال الحفر واللحام، واستبدال الأنبوب بالكامل.

وأضاف الساعدي، في تصريحات صحفية، أن الأنبوب في انتظار الانتهاء من جزء ضئيل من أعمال التشطيبات، مشيرا إلى أن توزيع المياه على المناطق بالكامل سيكون خلال 4 إلى 6 أيام على الأكثر.

وأكد الساعدي أن تعبئة المياه ستكون بشكل تدريجي حتى إخراج الهواء بالكامل من الأنبوب، موضحا أن سرعة الإمداد تتوقف على سرعة إخراج الهواء.

وتابعت لجنة برئاسة جهاز الحرس البلدي بنغازي، الجمعة، خزان الطلحية، عملية إمداد المدينة بمياه النهر الصناعي من خزان ماسكلو، وذلك للتأكد من سلامة تغذية مدينة بنغازي بمياه آمنة وصالحة للاستهلاك البشري من خزان الطلحية.

ويقع خزان ماسكلو جنوب شرق مدينة بنغازي بمنطقة جردينة الزراعية، وتبلغ سعته 34 مليون متر مكعب، ويغذي خزان الطلحية الواقع جنوب غرب المدينة، وهو خزان مسقوف ومخصص لمياه الشرب.