مع اقتراب التدخل في النيجر.. ما هي قدرات "إيكواس" العسكرية؟

مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، لقادة الانقلاب في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه، تترقب الأنظار ما إن كانت ستنفذ وعيدها بالتدخل العسكري، وما قدراتها على القيام بهذه الخطوة الجماعية النادرة.

وأمهلت “إيكواس” قادة الانقلاب أسبوعا لإعادة السلطة إلى بازوم، وذلك خلال اجتماع زعماء المجموعة الطارئ في نيجيريا 30 يوليو الماضي، وإلا فإن خيار التدخل العسكري لن يكون مستبعدا؛ مما يعني انتهاء المهلة الأسبوع الجاري.

خطة التدخل

يبدو أن المجموعة تسير في اتجاه تنفيذ وعيدها، حيث اجتمع رؤساء أركان جيوش دولها في أبوجا، الجمعة، وأعلن مفوض الشؤون السياسية والأمن في المجموعة، عبدالفتاح موسى، أنه “تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل العسكري المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة”.

لكنه لم يكشف الموعد، مرجعا ذلك إلى أن التكتل لن يكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة، وهو قرار سيتّخذه رؤساء الدول.

في نفس الوقت، أعلن مفوض “إيكواس” عمر علي توراي، في تصريح صحفي، الجمعة، أن “إيكواس” ترغب في “نجاح الجهود الدبلوماسية”، وتمنح “مدبري الانقلاب في النيجر كل الفرص الممكنة للتراجع عما فعلوه”.

ما هي “إيكواس”؟

يطلق اسم “إيكواس” على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وبالفرنسية تسمى “سيدياو”، وهي تكتل يضم 15 دولة: النيجر، نيجيريا، مالي، بوركينا فاسو، السنغال، غانا، ساحل العاج، توغو، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، سيراليون، بنين، والرأس الأخضر.

لا تتفق المجموعة على رأي واحد بشأن انقلاب النيجر، فقد خرجت مالي وبوركينا فاسو ببيان مشترك يعتبر أن أي تدخل عسكري ضد النيجر هو بمثابة “إعلان حرب” على البلدين أيضا، ورفضتا، بجانب غينيا كوناكري، الاشتراك في تطبيق العقوبات على نيامي.

القدرات العسكرية

تختلف القدرات العسكرية لجيوش الدول المكونة لـ”إيكواس”، عددا وعدّة وإمكانيات:

لماذا الإصرار على التدخل العسكري؟

الباحث في شؤون إفريقيا، الدكتور محمد عبدالكريم، يحذر، في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية”، من أن التدخل العسكري “سيؤدي بالمنطقة إلى حالة من الفوضى”.

ويُرجع هذا الإصرار الجماعي على هذا النوع من التدخل إلى: