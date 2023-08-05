المنفي يتلقى رسالة خطية من رئيس نيجيريا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم السبت، رسالة خطية من الرئيس النيجيري “بولا أحمد تينيبو”، الذي قام بتسليمها مبعوثه الخاص “باباجانا كنقي بي”، الذي يقوم بجولةٍ شملت ليبيا والجزائر.

وحسب بيان للمجلس الرئاسي، فقد قام المبعوث الخاص بتقديم شرح عن تطورات الموقف في ضوء قرارات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي انعقدت في أبوجا في 30 يوليو الماضي.

وأبدى المتفي ترحيبه بهذه الخطوة التي تعزز روح التشاور بين البلدين الشقيقين وبقية الأشقاء في المنطقة وفي إفريقيا من أجل الحفاظ على الاستقرار والسلم والالتزام بعدم الاعتراف بالتغيير غير الدستوري لأنظمة الحكم المنتخبة.

ونوه المنفي لأهمية تظافر جهود دول جوار النيجر (ليبيا والجزائر وتشاد) مع أشقائهم في إيكواس للوصول بالأوضاع في النيجر إلى ما يحقق احترام الشرعية الدستورية وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار في النيجر وفي الإقليم.