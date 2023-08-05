السفير الإسباني: نأمل بأن تلعب الشركات الإسبانية دورًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي الليبي

ليبيا – صرح السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لارتشي بأن الشركات الإسبانية عادت إلى العمل في ليبيا منذ يونيو الماضي حيث كانت هناك رحلة لرجال الأعمال الإسبان مع المدير العام للتجارة والاستثمار ،لافتا إلى أن عددا من الشركات الإسبانية بدأت تعمل بشكل طبيعي مع الشركات الليبية.

السفير الإسباني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية أكد اهتمامه بأن تلعب الشركات الإسبانية دورًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي الليبي ومشاركتها في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد لهذا العام.