توقعات بارتفاع حجم التجارة بين ليبيا وتركيا إلى 15 مليون دولار

قال رئيس مجلس الأعمال التركي – الليبي، مرتضى قرنفل، إن التوقعات تشير إلى ارتفاع حجم التجارة المتبادلة بين ليبيا وتركيا إلى 15 مليون دولار في حال قرر البلدان اتخاذ الخطوات المناسبة صوب تحقيق هذا الهدف.

وأكد في تصريحات له، أن الشركات التركية ستكون هي الاختيار الأول لإجراء البحوث الزلزالية في ليبيا، دليلا على مستوى الثقة المرتفع بين البلدين.

وأضاف: “سيوفر ذلك فرصا كبيرة أمام الشركات التركية، لتعزيز آفاق أعمالها في ليبيا، وتعزيز التعاون التجاري، فالصادرات التركية إلى ليبيا يمكن أن ترتفع إلى 10 مليارات دولار”.

وأوضح أن ليبيا تعد ثاني أكبر سوق للصادرات التركية في أفريقيا بعد مصر.

وتابع: “الصادرات التركية إلى ليبيا سجلت 96 مليار دولار قبل العام 2011. لكن تراجع حجم التجارة الثنائية إلى ما بين 4 – 4.5 مليار دولار بسبب انعدام الاستقرار السياسي”.