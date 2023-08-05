المشاي يلتقي برواد تنمية الموارد البشرية

الوطن / متابعات

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي بعدد من رواد تنمية الموارد البشرية مستمعًا لرؤيتهم في المساهمة لخلق رؤية مستقبلية لتطوير نشاط التنمية البشرية المستدامة داخل الشركة.

وأبدى الحضور آراء مختلفة كلاً فيما يخص مجاله وذلك خدمةً لعمل الشركة العامة للكهرباء و المساهمة في تطوير عمل الموارد البشرية والحوكمة و الإدارة الإلكترونية و المشاريع الرقمية لتسهيل العمل الإداري و الفني

وأعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم للشركة العامة للكهرباء رئيسا و موظفين ، مثنيين بذلك النقلة النوعية و السريعة في أداء الشبكة الكهربائية من تطويرها و زيادة إنتاجها .