المصرف المركزي: الإيرادات 62.8 مليار دينار واستخدامات النقد الأجنبي 23.4 مليار دولار

كشف مصرف ليبيا المركزي عن إجمالي الإيراد والإنفاق العام منذ 1 يناير 2023 إلى 31 يوليو 2023، حيث بلغ إجمالي الإيراد العام 62.8 مليار دينار، والإنفاق بلغ 47 مليار دينار.

وأوضح المركزي في تقريره الشهري، أن إيرادات بيع النفط بلغت 45.3 مليار دينار، وإتاوات النفط بلغت 6.0 مليار، بينما بلغت إتاوات النفط عن السنوات السابقة 10.3 مليار دينار.

وذكر المركزي أن إيرادات الضرائب بلغت 361 مليونا، بينما بلغت إيرادات الجمارك 159 مليونا, وأن إيرادات الاتصالات 210 مليونا، والمحروقات بالسوق المحلي 120 مليونا، و229 مليون دينار إيرادات أخرى.

وفيما يخص الإنفاق العام، بين المركزي أن باب المرتبات بلغ 28 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية 5 مليار، وباب الدعم 11 مليارات، وباب التنمية 2.5 مليونا، بينما كان باب الطوارئ صفرا.

وتابع المركزي أن استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها أكثر من 23 مليون دولار.

وذكر المصرف أن مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له بلغت أكثر من 1.6 مليار دينار ومصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له بلغت نحو 344 مليونا، ومجلس النواب والجهات التابعة له أكثر من 894 مليونا، ومجلس الدولة 24 مليونا.