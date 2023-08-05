حفتر وباتيلي يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

استقبل القائد العام للجيش خليفة حفتر في مكتبه بمقرّ القيادة العامة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي والوفد المُرافق له.

وبين مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أنه جرى خلال اللقاء التباحث حول آخر المستجدات السياسية.

وأكد الجانبين على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وتهيئة الظروف المناسبة لذلك.

وفي نهاية يوليو الماضي التقى قائد الجيش مع المبعوث الأممي وسفراء الدول المُعتمدون في ليبيا بحضور رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد حيث تم التباحث حول آخر التطورات السياسية في ليبيا وسبل تجاوز الإشكاليات التي تعطل تطورها.