الحويج يؤكد رفض الحكومة الليبية بأن تكون ليبيا بلدًا لتوطين المهاجرين غير القانونيين

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أعلن وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، اليوم السبت، أن تكون ليبيا بلدا لتوطين المهاجرين غير القانونيين.

وقال الحويج، في تصريح، إن قضية الهجرة قضية عالمية وتحتاج جهدا دوليا لحلها، ولكن ليس من باب المقاربة الأمنية بل التنموية.

وأضاف، أن ليبيا “ليست بلد المقصد للمهاجرين، ولذا نرفض أن تكون بلد توطين لهم وندعو لحل عادل وتعويض أفريقيا جراء احتلالها ونهب ثرواتها بإقامة مشاريع تنموية فيها”.

وأكد الحويج، على أن “أي حل لا تكون الحكومة الليبية جزء منه لن نعمل به، خاصة وأننا نتواجد على أكثر من 1500كم على المتوسط”.

وقال، “كنا ولازلنا نحافظ على أمنه بفضل قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية”.