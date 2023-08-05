الغويل: الاعترافات التي أوردها وكيل عائلة الصدر عن هانيبال تم الحصول عليها تحت تهديده وتعذيبه

ليبيا – عبر خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، عن استغرابه من حديث مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر القاضي حسن الشامي بشأن قضية هانيبال القذافي،قائلا:”إن القاضي اللبناني أصبح من اليوم خصماً وليس حكماً”،ورأى أن هانيبال كان صبياً بعمر عامين وقت حضور الصدر إلى ليبيا.

الغويل وفي حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط” ذهب إلى أنه كان بالأحرى أن يحقق القاضي اللبناني في عملية خطف هانيبال خارج الإطار القانوني، ثم تعذيبه ومنعه من أبسط حقوقه؛ ولعل الصور والفيديوهات الواردة إلينا من محبسه خير دليل على ذلك.

ورأى أن الاعترافات التي أوردها القاضي اللبناني عن هانيبال تم الحصول عليها تحت تهديده وتعذيبه مضيفا :”لم لا وهو رهينة لديهم، في ظل صمت الحكومة اللبنانية”.

وفيما قال الغويل إنه لا يشكك في نزاهة القضاء اللبناني وطالب بالتحقيق في جريمة خطف هانيبال على يد حسن يعقوب والتعدي عليه وسلب حريته.

وتابع الغويل حديثه موضحا :”نريد إظهار الحقيقة، وهذا أمر طبيعي، لكن ليس بالخطف والابتزاز؛ وما أقوله وتقوله معي منظمات وقوى لبنانية هو أن هانيبال معتقل سياسي وليس قانونيا”.