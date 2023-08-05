رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتلقى رسالة خطية من رئيس نيجيريا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم السبت، رسالة خطية من رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بولا أحمد تينيبو.

وسلم مبعوث الرئيس النيجيري الخاص باباجانا كنقي بي، الرسالة للمنفي في مكتبه بالعاصمة طرابلس، ضمن جولةٍ شملت ليبيا والجزائر.

وقدم المبعوث الخاص شرحاً عن تطورات الموقف في ضوء قرارات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي انعقدت في أبوجا في 30 يوليو الماضي.

واعتبر المنفي هذه الخطوة تعزز روح التشاور بين البلدين الشقيقين وبقية الأشقاء في المنطقة وفي إفريقيا من أجل الحفاظ على الاستقرار والسلم والالتزام بعدم الاعتراف بالتغيير غير الدستوري لأنظمة الحكم المنتخبة.

وأكد أهمية تضافر جهود دول جوار النيجر (ليبيا والجزائر وتشاد) مع أشقائهم في إيكواس للوصول بالأوضاع في النيجر إلى ما يحقق إحترام الشرعية الدستورية وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار في النيجر وفي الإقليم.