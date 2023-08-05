وزير الصحة يؤكد ضرورة توحيد جهود دول المغرب العربي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة رمضان أبو جناح، على ضرورة توحيد الجهود بين بلدان المغرب العربي ، ووضع خطط مشتركة تضمن تعزيز أوجه التعاون وخلق فضاءات ناجحة للتواصل بين الخبراء في هذه الدول وتبادل الزيارات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة في الاجتماع الخامس لاتحاد أطباء المغرب العربي، الذي عقد اليوم السبت في العاصمة طرابلس، بحضور أعضاء من مجلس النواب، ونقيب أطباء ليبيا، ورئيس مجلس عمادات الأطباء بتونس، ورئيس الهيئة الوطنية لأطباء المغرب، ونائب رئيس مجلس عمادات الأطباء بموريتانيا، ونائب رئيس مجلس عمادات الأطباء بالجزائر، وعدد من الخبراء والمهتمين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الوزير أعرب عن تطلعه لأن يكون هذا اللقاء، نواة لتفعيل التعاون بين وزراء الصحة في دول المغرب العربي وأعرب عن استعداد حكومة الوحدة الوطنية لدعم هذا الاتحاد، كونه سيضمن تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين.

وحث الحاضرون على ضرورة وضع برامج وتشريعات، وقوانين تحمي المريض، وتضمن حقوقه كاملة داخل دول المغرب العربي.