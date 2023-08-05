عميد بلدية سبها: الجنوب بعيد كل البعد عن اهتمام السياسيين والحكومات المتعاقبة

ليبيا – قال عميد بلدية سبها المكلف، أبو بكر الجماعي، إن الجنوب وخاصة سبها، شهد اقتتال وضعف للوضع الأمني خلال السنوات الماضية، إلا أنه بفضل جهود القوات المسلحة استقرت الأوضاع الأمنية مع دخولها للجنوب.

الجماعي وفي تصريحات خاصة لموقع قناة “الغد”، أوضح أنه بفضل التأمين الموجود بجهد الجيش بات هناك مشاركة من قبل الشركات، ومن بينها أجنبية، تعمل في مجال التنمية وإعادة الإعمار في المدينة.

ولفت إلى أن الحكومات الليبية المتعاقبة لم تلتفت للمدينة أو توليها أية رعاية رغم ما تعانيه من انهيار البنية التحتية،إلا أنه في الآونة الأخيرة انطلقت لجنة الإعمار في المدينة لتعود الحياة من جديد للمدينة.

وأشار إلى أن التجاوب من جانب الحكومات الليبية مع الاحتياجات في المدينة ضعيف للغاية، لافتا إلى أن المشكلة الرئيسية في المدينة هي المياه والصرف الصحي كما تفتقر المدينة للبنى التحتية من الطرق، وفي ظل انعدام التمويل أصبحت المجالس المحلية عاجزة عن تقديم أية خدمات.

وتابع عميد بلدية سبها أن الجنوب بعيد كل البعد عن اهتمام السياسيين والحكومات المتعاقبة.